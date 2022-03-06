Турин, Италия, 6 марта, 2022, 19:43 — ИА Регнум. 6 марта в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» «Ювентус» в матче 28-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Специю». Игра начнется в 20:00 по московскому времени, а матч обслужит бригада арбитров во главе с Франческо Фурне.

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Маттейс де Лигт, Данило, Даниэле Ругани, Лука Пеллегрини, Артур, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Душан Влахович, Хуан Куадрадо, Альваро Мората.

«Специя»: Иван Проведель, Аркадиуш Реца, Сальва Феррер, Мартин Эртич, Димитрис Николау, Симоне Бастони, Джулио Маджоре, Кевин Агудело, Даниэле Верде, Эммануэль Гьяси, Рею Манай.

На данный момент «Ювентус» с четырнадцатью победами и пятьюдесятью набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя», набрав 26 очков, располагается на шестнадцатой позиции.