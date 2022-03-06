* запрещённая в России организация

Донецк, , 19:40 — REGNUM Боевики нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска. Об этом заявили в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

ВСУ U.S. Army Europe

«Сегодня при попытке выйти из города Мариуполь по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска, украинскими боевиками из националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была расстреляна колонна мирных граждан», — сообщили в ведомстве.

Данный случай в очередной раз доказывает, что украинская армия «целенаправленно нарушает нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны».

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«Совершенные военные преступления не имеют срока давности», — заключили в Народной милиции.