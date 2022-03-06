Донецк, 6 марта 2022, 19:40 — REGNUM Боевики нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска. Об этом заявили в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
Данный случай в очередной раз доказывает, что украинская армия «целенаправленно нарушает нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны».
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