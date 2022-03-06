Тюмень, , 19:39 — REGNUM В Тюмени весь день борются с последствиями сильного снегопада, который обрушился на город 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В Тюмени борются со снегопадом Пресс-служба горадминистрации Тюмени

За несколько часов высота снежного покрова составила более 20 см. Ночью снегопад продолжится. Прогнозируется, что высота снежного покрытия увеличится до 50 см.

Борьба со снегом ведётся по всем фронтам Пресс-служба горадминистрации Тюмени

В городе непрерывно ведётся прометание всех дорожных магистралей, тротуаров, мостов. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, при этом объём выпавшего снега достаточно большой и дорожникам потребуется определённое время для вывоза снежных масс.

Глава Тюмени Руслан Кухарук провёл объезд города. проверил качество уборки, были выявлены недостатки и даны соответствующие указания подрядным организациям для их устранения.