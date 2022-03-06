Тюмень, 6 марта, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В Тюмени весь день борются с последствиями сильного снегопада, который обрушился на город 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени В Тюмени борются со снегопадом

За несколько часов высота снежного покрова составила более 20 см. Ночью снегопад продолжится. Прогнозируется, что высота снежного покрытия увеличится до 50 см.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Борьба со снегом ведётся по всем фронтам

В городе непрерывно ведётся прометание всех дорожных магистралей, тротуаров, мостов. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, при этом объём выпавшего снега достаточно большой и дорожникам потребуется определённое время для вывоза снежных масс.

Глава Тюмени Руслан Кухарук провёл объезд города. проверил качество уборки, были выявлены недостатки и даны соответствующие указания подрядным организациям для их устранения.