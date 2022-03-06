Манчестер, Великобритания, 6 марта, 2022, 19:34 — ИА Регнум. 6 марта в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

Бригада арбитров: Майкл Оливер | Саймон Беннет | Скотт Леджер | Эндрю Мэдли | Стюарт Аттуэлл.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити» (расстановка 4−3-3): Эдерсон Мораеш — Жоау Канселу, Эмерик Ляпорт, Джон Стоунс, Кайл Уокер — Кевин де Брёйне, Родриго Эрнандес, Джек Грилиш — Рияд Марез, Филип Фоден, Бернарду Силва.

«Манчестер Юнайтед» (расстановка 4−2-3−1): Давид Де Хеа — Аарон Ван-Биссака, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Алекс Теллеш — Фред, Скотт Мактоминай — Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш, Поль Погба — Энтони Эланга.