Москва, 6 марта, 2022, 19:28 — ИА Регнум. 28-летний российский центральный защитник московского «Спартака» Илья Кутепов продолжает работу по индивидуальной программе из-за повреждения. Об этом 6 марта сообщил глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Кутепов

В текущем сезоне Илья Кутепов принял участие лишь в пяти матчах за «Спартак» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 232 минуты.

Текущее соглашение Кутепова со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,2 миллиона евро.

13 марта «Спартак» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Краснодар». Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».