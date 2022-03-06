Флоренция, Италия, , 19:24 — REGNUM «Фиорентина» под руководством Винченцо Итальяно сыграла вничью с «Вероной». Матч 28-го тура итальянской Серии А 2021/22, проходивший 6 марта во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», завершился со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

«Рома» vs «Фиорентина» — 2:0 Asroma.com

Единственный мяч «фиалок» на десятой минуте встречи забил польский центрфорвард Кшиштоф Пентек. Через десять минут Джанлука Капрари ударом с одиннадцатиметровой отметки восстановил равновесие в счете.

На данный момент «Фиорентина» с тринадцатью победами и 43-мя очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона», набрав 41 очко, идет одной строчкой ниже.