Пермь, , 19:23 — REGNUM В Донбассе во время специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины погибли три бойца пермского ОМОНа. Об этом говорится на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.

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Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Среди них старший лейтенант Денис Соколов, младший сержант Антон Палкин и сержант Евгений Лодочников. Как отмечает губернатор Дмитрий Махонин, они посвятили себя служению России и до самого конца оставались верными воинской присяге.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. «Наши сыновья, мужья, братья навсегда останутся для нас примером отваги и героизма. Мы скорбим вместе с вами», — отметил Махонин.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация была начата 24 февраля. Этому предшествовали объявление эвакуации из ДНР и ЛНР и их признание Россией.