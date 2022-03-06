Курган, , 19:17 — REGNUM Курганские общественники провели флешмоб и автопробег в поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Флешмоб курганских общественников в поддержку спецоперации на Украине Пресс-служба губернатора Курганской области

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Участники акции нанесли символы Z на свои автомобили, прикрепили российские флаги и выстроили из автомобилей фигуру «Z». Затем колонна из 100 машин проехала по улицам Кургана под сопровождение патриотических песен. Автопробег был поддержан курганцами автомобильными сигналами, а некоторые из них присоединились к общей колонне.

«Мы проводим акцию в поддержку наших парней, которые находятся сейчас на службе. Желаем, чтобы они вернулись все живые с данной спецоперации», — прокомментировал автопробег руководитель клуба «Red DevilS» Сергей Курганский.

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