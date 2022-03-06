Уотфорд, Великобритания, 6 марта, 2022, 19:09 — ИА Регнум. 6 марта в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд» «Уотфорд» в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от лондонского «Арсенала» со счетом 2:3.

ФК «Арсенал»

Первый мяч в дебюте встречи забил 23-летний атакующий полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор после передачи Букайо Сака — 0:1. Через шесть минут Хуан Камило Эрнандес восстановил равновесие в счете — 1:1. На тридцатой минуте Букайо Сака вновь вывел «канониров» вперед — 1:2. В дебюте второй половины Габриэл Мартинелли удвоил преимущество «Арсенала», замкнув передачу Александра Ляказетта — 1:3. В конце матча Мусса Сиссоко забил «гол престижа» — 2:3.

Статистика матча («Уотфорд"/ «Арсенал»)

Удары 13/16

Удары в створ 7/4

Владение 42%/58%

Угловые 1/5

Нарушения 5/11

Составы команд:

«Уотфорд»: Фостер, Камара, Кэткарт, Фемения, Самир, Луза (Кайембе, 64'), Клеверли (Оджим, 89'), Сиссоко, Педро, Деннис, Эрнандес.

«Арсенал»: Рамздейл, Тирни, Уайт, Габриэл, Суареш, Парти, Джака, Сака, Эдегор (Холдинг, 90'), Мартинелли (Пепе, 73'), Ляказетт (Нкетиа, 80').

«Арсенал», одержав пятнадцатую победу в сезоне и набрав 48 очков, обошел «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» и поднялся на четвертую строчку. «Уотфорд» с девятнадцатую очками остался на предпоследней девятнадцатой позиции в зоне вылета.