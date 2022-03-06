Саракташский район, Оренбургская область, 6 марта, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В Саракташском районе Оренбургской области 43-летнюю женщину задержали за угрозы убить свою мать. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ru.torange.biz Уголовное дело

С заявлением на неё в полицию обратилась 64-летняя гражданка. В ходе разбирательства было установлено, что её дочь злоупотребляет спиртными напитками и по этой причине женщины постоянно ругаются. Во время очередного конфликта дочь схватила металлический половник и угрожала матери убийством.

Сейчас нарушительнице грозит до двух лет заключения. Проводится расследование.