Москва, 6 марта 2022, 19:03 — REGNUM Украинские власти экстренно заметали следы военно-биологической программы, которая выполнялась на Украине и которая фин Пентагоном, заявил 6 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Конашенков добавил, что с началом специальной военной операции у Соединенных Штатов возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины.
Он уточнил, что для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
В ближайшее время Минобороны представит результаты анализа полученных документов, заключил Конашенков.