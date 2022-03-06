Салехард, , 18:48 — REGNUM На Ямале в аэропортах и на железнодорожных станциях округа ведётся круглосуточное видеонаблюдение. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Камера видеонаблюдения

В Ямало-Ненецком автономном округе усиливают меры антитеррористической безопасности. Особое внимание уделено объектам топливно-энергетического комплекса.

В школах, детских садах, больницах и учреждениях социальной сферы Ямала в ближайшее время пройдут дополнительные проверки систем оповещения. Будет проведён внеплановый инструктаж персонала, говорится в правительственном сообщении.