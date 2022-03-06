Ростов-на-Дону, , 18:48 — REGNUM Ростовская клиническая больница в связи с улучшением эпидемической ситуации вернулась к доковидному формату работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 марта.

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В последние дни было принято решение свернуть 220 ковидных коек. Для пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация, действует 240 мест. Занято 172 койки.

«В течение всего периода работы нашего госпиталя мы чутко реагируем на изменения в структуре заболеваемости ковидом в Ростовской области, чтобы не терять ни единой возможности пролечить как можно больше неинфекционных больных», — пояснил главный врач лечебного учреждения Вячеслав Коробка.

ИА REGNUM сообщало, что в связи с ослаблением пандемийных ограничений во всех лечебных учреждениях Ростовской области полностью возобновлено оказание плановой, экстренной и неотложной медицинской помощи. В настоящее время на Дону функционирует 4,1 тыс. ковидных коек.

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