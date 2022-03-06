Рим, , 18:45 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, римская «Рома» в ближайшие дни завершит работу над трансфером 22-летнего голкипера «Бенфики» и сборной Сербии Миле Свилару.

ФК «Рома» Asroma.com

В случае успешного завершения переговоров Свилар перейдет в «Рому» летом 2022 года на правах свободного агента.

В текущем сезоне Миле Свилар принял участие в одиннадцати турах второго дивизиона Португалии, в которых пропустил двенадцать мячей.

Свилар выступает за «Бенфику» с 28 августа 2017 года после перехода из бельгийского «Андерлехта» за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сербского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.