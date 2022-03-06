Элиста, , 18:38 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 89 человек, выздоровели 538 ковид-пациентов. Такие данные приводит региональный оперштаб 6 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время лечение в госпиталях Калмыкии получают 187 пациентов с COVID-19, из них состояние восьми человек оценивается как тяжёлое. В республике задействовано четыре ковид-стационара.

Всего в Калмыкии выявили 47 949 носителей коронавируса, выздоровели 43 268 человек. Справиться с COVID-19 не смогли 817 пациентов.

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