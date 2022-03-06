Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Следующая игра Nintendo франшизы Mario Kart будет называться Mario Kart X, что косвенно подтверждает появившуюся ранее в сети информацию о том, что внутри компании игра Mario Kart: Home Circuit рассматривается как девятая часть серии. Об этом 6 марта сообщает портал Comicbook со ссылкой на инсайдера Zippo.

Super Mario Joseph Redfield

Автор статьи отметил, что обозначение «X» может означать не только то, что это десятая часть, но и намекать, что в игре будут присутствовать кроссоверы (пересечения сюжетов). В публикации Zippo отметил: несмотря на то, что Mario Kart X позиционируется как «мягкая перезагрузка», основные моменты Mario Kart «никуда не денутся».

«Не ожидайте, что старые курсы появятся в основной игре. Игра будет сильно опираться на кроссоверный аспект, который включает в себя персонажей, курсы и предметы», — написал инсайдер.

Напомним, релиз игрового набора Mario Kart Live: Home Circuit состоялся 16 октября 2020 года, игра вышла на портативной консоли Nintendo Switch. Она создавалась на основе технологии смешанной реальности. Геймерам предлагается строить у себя дома «гоночные трассы», по которым могут передвигаться радиоуправляемые машинки, оборудованные видеокамерами.

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