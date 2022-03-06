Вашингтон, 6 марта 2022, 18:35 — REGNUM Следующая игра Nintendo франшизы Mario Kart будет называться Mario Kart X, что косвенно подтверждает появившуюся ранее в сети информацию о том, что внутри компании игра Mario Kart: Home Circuit рассматривается как девятая часть серии. Об этом 6 марта сообщает портал Comicbook со ссылкой на инсайдера Zippo.

Super Mario
Super Mario
Joseph Redfield

Автор статьи отметил, что обозначение «X» может означать не только то, что это десятая часть, но и намекать, что в игре будут присутствовать кроссоверы (пересечения сюжетов). В публикации Zippo отметил: несмотря на то, что Mario Kart X позиционируется как «мягкая перезагрузка», основные моменты Mario Kart «никуда не денутся».

«Не ожидайте, что старые курсы появятся в основной игре. Игра будет сильно опираться на кроссоверный аспект, который включает в себя персонажей, курсы и предметы», — написал инсайдер.

Напомним, релиз игрового набора Mario Kart Live: Home Circuit состоялся 16 октября 2020 года, игра вышла на портативной консоли Nintendo Switch. Она создавалась на основе технологии смешанной реальности. Геймерам предлагается строить у себя дома «гоночные трассы», по которым могут передвигаться радиоуправляемые машинки, оборудованные видеокамерами.

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