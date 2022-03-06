Донецк, , 18:31 — REGNUM Сотни тысяч жителей Республик Донбасса и Крыма спасла от гибели специальная операция Вооруженных сил (ВС) России по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 6 марта глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее он заявил, что Украина планировала начать 8 марта наступательную операцию в Донбассе и Крыму. По его словам, в селе Бердянское в штабе боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были обнаружены соответствующие доказательства.

«Все это доказывает своевременность начала РФ спецоперации по оказанию помощи ДНР и ЛНР, — сказал Пушилин. — Это сделало невозможным осуществление планов врага по уничтожению сотен и сотен тысяч жизней гражданского населения как у нас в Донбассе, так и в российском Крыму».

Как передавало ИА REGNUM, о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, объявил глава РФ Владимир Путин 24 февраля. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.