Оренбург, , 18:25 — REGNUM Перебои с наличием сахара в магазинах вызваны ажиотажным спросом на этот товар. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.

Сахар

Uwe Hermann

Ситуация с этим и другими продовольственными товарами была рассмотрена на заседании регионального правительства. Установлено, что у поставщиков сахар есть в достаточном количестве. Если его нет в конкретном магазине сейчас, значит он находится в пути и скоро появится. Тем более что в сетевые магазины поставки осуществляются ежедневно по соответствующим графикам.

В федеральных торговых сетях найти его можно по 58−59 руб./кг. А в несетевой торговле цена варьируется от 62 до 75 руб./кг. Причиной подорожания является рост отпускных цен.