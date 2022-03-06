Тюмень, 6 марта, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Тюмени на фоне санкций повысилась стоимость импортных цветов. Об этом сообщает портал 72.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Цветы всем!»

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Самым популярным цветком к 8 марта традиционно является тюльпан. Предприниматель, который в теплицах выращивает цветы под Тюменью пояснил, что покупает голландские луковицы тюльпанов за евро. Средняя стоимость одной луковицы — 28 рублей. Насколько подорожают луковицы из-за санкций. он даже боится представить. На цветы цены пока не поднимает: классические тюльпаны — 50 рублей, махровые 70 рублей штука. В 2021 году накануне 8 марта тюльпаны из его теплиц стоили 45 рублей. В магазинах и цветочных киосках тюльпаны гораздо дороже — от 65 рублей до 140.

Кроме того, по всей Тюмени расположилось множество точек, где торгуют мимозами прямо с машин. Веточка этого цветка — символа весны — стоит от 150 до 500 рублей. Об этом сообщает тюменская «Наша газета». Флористы отмечают, что на тюменском рынке практически все цветы поставляются из стран Европейского Союза. Даже розы из Кении поступают в Россию по европейским каналам — через Белоруссию.

«Скорее всего, этот канал поставок будет закрыт. Мы, конечно, надеемся на лучшее. Как возместить этот рынок? Думаю, будем переориентироваться на Китай. С ним мы ещё не работали, но знаем, что там выращивают много цветов. Разумеется, на это потребуется время. Цены тоже существенно вырастут», — сделала неутешительный прогноз тюменский флорист.