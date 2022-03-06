Манчестер, Великобритания, 6 марта, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клубу необходимо в ближайшее летнее трансферное окно подписать центрального нападающего для основного состава.

«Манчестер Сити»

«Я думаю, нам определенно нужен нападающий. Возможно, я неправ, но я не согласен с теми, кто считает иначе. Говорят, что мы отлично справляемся без форварда, но это потому, что мы побеждаем. Если мы проигрываем, то все начинают говориться, как нам нужен нападающий. В АПЛ любой команде нужен форвард», — цитирует Гвардиолу издание Goal.

В январе 2022 года «Манчестер Сити» договорился с аргентинским клубом «Ривер Плейт» о трансфере центрфорварда сборной Аргентины Хулиана Альвареса. «Горожане» заплатят за переход нападающего 17 миллионов евро, а остаток текущего сезона Альварес проведет в «Ривер Плейте» на правах аренды.