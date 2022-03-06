Лос-Анджелес, США, 6 марта, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Роберт Паттинсон заявил, что негативная реакция на его роль Бэтмена со стороны фанатов была «менее агрессивной», чем на роль Эдварда Каллена в фильме «Сумерки». Об этом 6 марта сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

«Это было менее агрессивно, чем когда меня взяли на роль в «Сумерках». Что странно, потому что никто даже не знал, кто я такой», — сказал Патинсон, добавив, что когда его утвердили на роль Каллена, фанатам показали лишь одну фотографию и они хором заявили что не согласны с выбором актёра. «Это было намного больнее», — призналась звезда «Сумерек».

Напомним, в США широкая премьера «Бэтмена» состоялась 4 марта 2022 года. Ранее ИА REGNUMсообщило, что создатели сериала «Пацаны» высмеяли кинокомикс на новых постерах шоу.