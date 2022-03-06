Москва, 6 марта, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Сегодня, 6 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» в центральном матче двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Спартак». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Георгий Джикия

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Антон Шунин, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Дмитрий Скопинцев, Саба Сазонов, Никола Моро, Себастьян Щиманьский, Арсен Захарян, Вячеслав Грулев, Антон Федюшкин, Федор Смолов.

«Спартак»: Александр Селихов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Дантас Айртон, Максимилано Кофрие, Виктор Мозес, Кристофер Мартинс Перейра, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Шамар Николсон, Квинси Промес.

Последний матч «Спартака» с «Динамо» завершился со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе «бело-голубых» отметились Иван Ордец (17' Себастьян Щиманьский) и Константин Тюкавин (60' Даниил Фомин). Голы «красно-белых» забили Георгий Джикия (87' Александр Соболев) и Самуэль Жиго (90' Александр Ломовицкий).