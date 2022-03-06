Москва, 6 марта, 2022, 18:04 — ИА Регнум. 31-лентий российский фланговый атакующий защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, получивший повреждение 5 марта в матче с «Нижним Новгородом» (1:0), избежал серьезной травмы и в ближайшее время вернется на поле.

Елена Рыбакова Марио Фернандес

«Марио Фернандес вчера прошел дополнительное обследование, не выявившее повреждений, которые бы обусловили длительное лечение. В настоящее время футболист находится под контролем врачей команды. Окончательная тактика и длительность лечения будут определены после оценки динамики состояния через 2−3 дня», — сообщается на официальном сайте «красно-синих».

В текущем сезоне Марио Фернандес принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.