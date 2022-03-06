Манчестер, Великобритания, 6 марта, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Нападающие «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани, как утверждает издание The Athletic, пропустят манчестерское дерби, которое состоится сегодня, 6 марта.

Кирилл Венедиктов / soccer.ru Криштиану Роналду

В 19:30 по московскому времени в Манчестере на стадионе «Этихад» начнется матч 28-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Последнее дерби завершилось уверенной победой «горожан» со счетом 2:0.

В текущем сезоне 37-летний Криштиану Роналду принял участие в 23 — турах АПЛ, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. На счету Кавани 3 (2+1) очка по системе гол+пас в одиннадцати матчах.