Донецк, , 17:57 — REGNUM В городах Италии начнется сбор средств для помощи Донбассу, сообщает телеграм-канал «Донбасс решает».

Италия

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По словам главы ассоциации единомышленников, работающих для укрепления отношений России и Италии, Риккардо Эмидио Кокко, в Италии очень много людей, которые поддерживают Донбасс.

«Но Запад все восемь лет игнорировал происходящее здесь. Каждый человек имеет право на получение помощи», — заявил он.

Западные страны, по его мнению, до сих пор ведет себя так, будто миллионов мирных граждан в республиках Донбасса не существует.