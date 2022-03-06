Москва, 6 марта, 2022, 17:56 — ИА Регнум. 36-летний голкипер московского «Локомотива» и сборной России по футболу Маринато Гильерме сообщил, что не успеет восстановиться к матчу 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с ЦСКА.

Алексей Колчин ИА REGNUM Гильерме Маринато

«На поле скоро вернусь. Приблизительно через 10 дней буду в общей группе. Матч с ЦСКА пропущу», — сказал натурализованный бразилец.

В декабре 2021 года Маринато Гильерме перенес операцию на голеностопном суставе. Восстановление заняло около двух месяцев.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 12 марта и пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Гильерме принял участие в восемнадцати матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых пропустил девятнадцать мячей и получил две желтые и одну красную карточки.