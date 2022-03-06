Кемерово, 6 марта, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Мастерицы Центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» вышили карту Кемеровской области. Об этом сообщило министерство культуры и национальной политики региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«Карта Кузбасса вышита и скоро отправится почтой в министерство культуры Чувашии, где будет собираться общее полотно из вышитых частей со всех регионов — вышитая карта России», — уточнили в минкультуры.

Отмечается, что на создание карты ушло около 10 часов.