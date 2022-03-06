Оренбург, , 17:52 — REGNUM В Оренбургской области отмечается увеличение спроса на сахар. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Сахар



Ситуация на продовольственном рынке была рассмотрена на заседании областного правительства. Министр сельского хозяйства Сергей Балыкин отметил, что рост покупательского спроса был также зафиксирован на соль и консервы. Это отмечают федеральные и региональные ритейлеры, а также представители магазинов несетевой торговли.

При этом у поставщиков созданы достаточные запасы продукции, добавил министр. В то же время они не успевают фасовать сахар, чтобы поставлять его в торговые точки. В связи с этим магазины будут вынуждены ограничивать большие продажи этого продукта.