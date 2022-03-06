Москва, 6 марта 2022, 17:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что не против встречи в формате МАГАТЭ — Россия — Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Министерстве обороны РФ сообщили, что так называемое «нападение на АЭС» (уже контролируемую ВС России) в действительности представляло собой атаку украинских диверсантов. При этом о «нападении» еще ранним утром того же дня сообщили все ведущие западные СМИ.