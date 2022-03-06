Москва, , 17:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что не против встречи в формате МАГАТЭ — Россия — Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

«Комментируя упомянутое президентом Франции предложение Гендиректора Международного агентства по атомной энергии о проведении в чернобыльской зоне трехсторонней (МАГАТЭ — Россия — Украина) встречи для выработки механизма обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине, Владимир Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Министерстве обороны РФ сообщили, что так называемое «нападение на АЭС» (уже контролируемую ВС России) в действительности представляло собой атаку украинских диверсантов. При этом о «нападении» еще ранним утром того же дня сообщили все ведущие западные СМИ.