Кемерово, 6 марта, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Кемеровский аэропорт им. А. А. Леонова сообщил о возобновлении работы с картами привилегий. Соответствующее сообщение опубликовано в Instagram воздушной гавани.

Администрация правительства Кемеровской области Аэропорта им.Алексея Архиповича Леонова в Кемерове

«Уважаемые пассажиры! Сообщаем, что обслуживание по картам Priority Pass, Digital Membership Card, Lounge Club Card в бизнес-зале повышенного комфорта международного аэропорта Кемерова — возобновлено, — говорится в информации. — Приносим свои извинения за ранее доставленные неудобства».

Напомним, что ранее кемеровский аэропорт сообщил о приостановке работы с картами привилегий.

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