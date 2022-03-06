Новосибирск, 6 марта, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 6 марта, за прошедшие сутки зарегистрировано 3045 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ponchikov.net ОРВИ у ребёнка

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Днём ранее, по данным на 5 марта, за сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 3148 обращений.

Отметим, что в Новосибирской области уже сделано 4 015 230 тестов на коронавирус.