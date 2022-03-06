Барселона, Испания, , 17:32 — REGNUM 6 марта в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» футбольный клуб «Эльче» в матче 27-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 примет каталонскую «Барселону». Игра начнется в 18:15 по московскому времени.

Пьер-Эмерик Обамеянг Chensiyuan

Стартовые составы команд:

«Эльче»: Эдгар, Энцо Роко, Диего Гонсалес, Антонио Барраган, Хоан Мохика, Рауль Гути, Тете Моренте, Фидель, Омар Маскарель, Лукас Бойе, Пере Милья.

«Барселона»: Марк-Андре Тер Штеген, Жерар Пике, Дани Алвеш, Рональд Араухо, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Педри, Гави, Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг.

Бригада арбитров: Алехандро Эрнандес | Хосе Луис Мартинес Серрато | Диего Санчес Рохо | Франциско Саез.

В текущем сезоне на счету 32-летнего форварда «Барселоны» и сборной Габона Пьер-Эмерика Обамеянга пять забитых мячей в шести матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах.