Москва, , 17:30 — REGNUM Вооруженные силы России и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Владимир Путин во время встречи с Эммануэлем Макроном Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По словам российского лидера, Вооруженные силы России контролируют АЭС, чтобы избежать провокаций со стороны Украины.

Также глава государства отметил, что попытки переложить на российских военных ответственность за инцидент вокруг Запорожской АЭС являются частью пропагандистской кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Министерстве обороны РФ сообщили, что так называемое «нападение на АЭС» (уже контролируемую ВС России) в действительности представляло собой атаку украинских диверсантов. При этом о «нападении» еще ранним утром того же дня сообщили все ведущие западные СМИ.