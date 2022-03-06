Москва, , 17:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время телефонных переговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о том, что украинская сторона для продолжения диалога с Москвой должна выполнить все «известные российские требования». Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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«Путин также информировал (Макрона) о состоянии дел на переговорах российской делегации с украинскими представителями, — говорится в сообщении. — Выражена готовность к продолжению диалога при безусловном выполнении известных российских требований».

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию президента Франции сообщило, что президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.