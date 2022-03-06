Кемерово, , 17:27 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 7 марта, ожидается мокрый снег, метели, видимость временами 500 м, порывы ветра 17−22 м/с, гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Метель на Невском Дарья Драй © ИА REGNUM

«В метель, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, — отметили в региональном управлении МЧС РФ. — Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в тёмное время суток — использовать светоотражающие элементы».

Отметим, что сегодня, 6 марта, в Кузбассе также было усиление ветра с порывами до 21 м/с, мокрый снег, метели и гололёдные явления.