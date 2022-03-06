Орел, 6 марта 2022, 17:22 — REGNUM В свете последних событий фармацевтическая компания Санофи заявила, что продолжает работу в России и делает всё возможное для обеспечения бесперебойных поставок своих препаратов.
Производственный комплекс «Санофи Восток» в Орловской области, производящий всю линейку современных инсулинов, продолжает работать в плановом режиме. Санофи также продолжает взаимодействие со специалистами здравоохранения с целью совершенствования медицинской практики.
Санофи работает на российском рынке, начиная с 1970 года. С 2010 года, Санофи модернизирует не только собственное производство в Орле, но и развивает такие высокотехнологичные компетенции ведущих российских компаний, как увеличение доступности инновационного лечения пациентам России и развитие конкурентоспособной отечественной фармацевтики.