Орел, , 17:22 — REGNUM В свете последних событий фармацевтическая компания Санофи заявила, что продолжает работу в России и делает всё возможное для обеспечения бесперебойных поставок своих препаратов.

Производственный комплекс «Санофи Восток» в Орловской области, производящий всю линейку современных инсулинов, продолжает работать в плановом режиме. Санофи также продолжает взаимодействие со специалистами здравоохранения с целью совершенствования медицинской практики.

«За время присутствия на российском рынке мы ни на день не приостанавливали свою деятельность и продолжаем свою работу для обеспечения российских пациентов препаратами компании. Основной приоритет Санофи остается неизменным — безопасность наших сотрудников и непрерывность ведения бизнеса на благо пациентов, ради которых мы работаем. В настоящее время мы располагаем достаточными запасами на складах и работаем над обеспечением бесперебойных поставок препаратов Санофи», — заявляет Юрий Мочалин, директор по корпоративным связям Санофи в евразийском регионе.

Санофи работает на российском рынке, начиная с 1970 года. С 2010 года, Санофи модернизирует не только собственное производство в Орле, но и развивает такие высокотехнологичные компетенции ведущих российских компаний, как увеличение доступности инновационного лечения пациентам России и развитие конкурентоспособной отечественной фармацевтики.