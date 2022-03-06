Кемерово, 6 марта, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 6 марта, спасателям пришлось ликвидировать пожар в частном автобусе. ЧП произошло в Прокопьевском муниципальном округе на трассе Новокузнецк — Ленинск-Кузнецкий, сообщили в региональном управлении МЧС.

Gruznov Горящий автобус

«К тушению пожара от МЧС России привлекались восемь человек и две единицы техники», — пишет A42.ru со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что пожар ликвидировали через несколько минут после прибытия пожарных.