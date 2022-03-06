Алапаевск, Свердловская область, 6 марта, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Свердловской области под Алапаевском сняли ограничения на движение транспорта. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

uknowgayle Снегопад

Ранее на трёх участках были зафиксированы недостатки зимнего содержания дорог. Теперь грузовой и пассажирский транспорт снова могут перемещаться в прежнем режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 марта в Свердловской области прошёл обильный снегопад. Выпала полуторамесячная норма осадков.