Москва, , 17:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин подробно проинформировал французского коллегу Эммануэля Макрона об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

«В связи с выраженной Эммануэлем Макроном обеспокоенностью по поводу обеспечения безопасности атомных электростанций на территории Украины — Владимир Путин подробно проинформировал об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Министерстве обороны РФ сообщили, что так называемое «нападение на АЭС» (уже контролируемую ВС России) в действительности представляло собой атаку украинских диверсантов. При этом о «нападении» еще ранним утром того же дня сообщили все ведущие западные СМИ.

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В настоящее время российские войска вместе с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС в штатном режиме.