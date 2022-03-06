Донецк, , 17:10 — REGNUM Наступательную операцию в Донбассе и Крыму Украина планировала начать 8 марта. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 6 марта глава Донецкой Народной Республике (ДНР) Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке.

Денис Пушилин Smdnr.ru

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«По данным нашей разведки и показаниям украинских пленных, наступательная операция (ВСУ) должна была начаться 8 марта этого года, — сказал Пушилин. — Факты указывают, что планировалась единовременное вторжение как на территорию Республик Донбасса, так и в РФ — в Крым».

Он уточнил, что в селе Бердянское в штабе боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были обнаружены материалы, свидетельствующие о планах Киева.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы ДНР в Волновахе ведут дозачистку, но нацбатальоны ведут в ответ обстрелы.