Москва, , 17:05 — REGNUM Спецслужбы стран Североатлантического альянса вызывали на некие беседы людей, которые взаимодействовали с российскими дипломатами за границей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Например, в некоторых странах НАТО — США, очень активно Польша, страны Прибалтики — спецслужбы этих стран вызывали на некие беседы, подходили в аэропортах, выясняли список контактов людей, которые взаимодействовали на абсолютно нормальных открытых началах с нашими дипломатами», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России потребовало от стран аккредитации российских посольств соблюдения обязательств по конвенциям о дипломатических и консульских сношениях.

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