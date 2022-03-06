Москва, 6 марта 2022, 17:05 — REGNUM Спецслужбы стран Североатлантического альянса вызывали на некие беседы людей, которые взаимодействовали с российскими дипломатами за границей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России потребовало от стран аккредитации российских посольств соблюдения обязательств по конвенциям о дипломатических и консульских сношениях.
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