Новосибирск, , 17:01 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 6 марта, состоялся автопробег в поддержку спецоперации России с возложением цветов на Монументе славы. В нём участвовало около 40 машин, пишет сайт «Все новости Новосибирской области».

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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Участники перед стартом выстроились с флагами России, ДНР и ЛНР на лестнице перед Государственной публичной научно-технической библиотекой и скандировали: «Россия! Своих не бросаем!».

Автопробег проходил по маршруту пл. Калинина — Дмитровский мост — пл. Станиславского.