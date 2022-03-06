Москва, , 16:53 — REGNUM Министерство иностранных дел России потребовало от стран аккредитации российских посольств соблюдения обязательств по конвенциям о дипломатических и консульских сношениях. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы потребовали уже от стран аккредитации наших посольств соблюдения ими обязательств по соответствующим конвенциям о дипломатических и консульских сношениях», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что российская сторона «требует от них переподтвердить свои обязательства и самое главное, их строго выполнять».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что репортеры СМИ западных стран не смогли объяснить, что означает прекращение работы их медиакорпораций в России.

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