Москва, 6 марта, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России потребовало от стран аккредитации российских посольств соблюдения обязательств по конвенциям о дипломатических и консульских сношениях. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы потребовали уже от стран аккредитации наших посольств соблюдения ими обязательств по соответствующим конвенциям о дипломатических и консульских сношениях», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что российская сторона «требует от них переподтвердить свои обязательства и самое главное, их строго выполнять».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что репортеры СМИ западных стран не смогли объяснить, что означает прекращение работы их медиакорпораций в России.

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