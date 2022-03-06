Луганск, , 16:52 — REGNUM Украинские силовики обстреляли из минометов и артиллерийских орудий три населенных пункта в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 6 марта сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела», — говорится в сообщении.

Так, ВСУ выпустили восемь снарядов из артиллерийского орудия калибром 122 мм по Стаханову; 15 снарядов выпустили по Первомайску; 10 мин выпустили из миномета калибром 120 мм по селу Логвиново.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта представители МЧС России доставили в Донбасс около 300 тонн гуманитарной помощи.