Кемерово, 6 марта, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Кемеровские полицейские установили пользователя социальной сети, который опубликовал видео с призывом к участию в несогласованном митинге. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Эмблема МВД

Им оказался 49-летний житель Кемерова. В отношении него был составлен протокол.

Центральный районный суд города после рассмотрения собранных полицейскими материалов, назначил ему в качестве наказания административный штраф в размере 60 тысяч рублей.