Москва, 6 марта 2022, 16:42 — REGNUM Репортеры СМИ западных стран не смогли объяснить, что означает прекращение работы их медиакорпораций в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, многие корреспонденты пришли с юристами, чтобы не сказать того, что не соответствует действительности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вещание на территории России остановил ряд западных и российских средств массовой информации после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон, влекущий уголовную ответственность за публикацию заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.
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