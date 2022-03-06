Москва, 6 марта, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Репортеры СМИ западных стран не смогли объяснить, что означает прекращение работы их медиакорпораций в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Они прекращают вещание из России, они чувствуют некое давление, они прекращают журналистскую работу. Я собрала тех корреспондентов, чьи медиакорпорации сделали подобные заявления, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1». — Вы не поверите! Завкорпунктами в Москве не смогли ответить и рассказать о том, что их корпорации такое заявили».

По ее словам, многие корреспонденты пришли с юристами, чтобы не сказать того, что не соответствует действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вещание на территории России остановил ряд западных и российских средств массовой информации после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон, влекущий уголовную ответственность за публикацию заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.

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