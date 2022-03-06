Новосибирск, 6 марта, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Новосибирске в ходе спецоперации задержали 40-летнего жителя Дзержинского района, подозреваемого в незаконном обороте оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

ГУ МВД РФ по Новосибирской области В Новосибирске задержан подозреваемый в незаконном изготовлении и хранении оружия

Было установлено, что с февраля 2021 года по март 2022 года он приобретал и хранил дома оружие и боеприпасы, а также вносил изменения в приобретённое оружие.

В ходе обыска в его квартире были изъяты пистолет с признаками изменений, заготовки, приспособления для изготовления оружия и снаряжения боеприпасов, а также 16 штук патронов кустарного производства.

Возбуждено уголовное дело, новосибирец отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.